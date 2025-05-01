НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США согласились с территориальными требованиями России

Источник:
РИА Новости
591 2

США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это ведете переговоры», — приводит РИА Новости слова Келлога, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

Спецпосланник отверг предположение о том, что США сейчас выходят из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он так не считает.

По его словам, Вашингтон получил 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта.

Ранее президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой.

Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, отметил Трамп.

Тема: Военная операция на Украине
Трамп счел Россию очень мощной военной силой
Патрушев увидел контуры победы России в СВО
Захарова отреагировала на признание Киева в убийстве Москалика
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов Северной Кореи
Украина обвинила Россию в краже Колобка
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе
Обсуждение (2)
Картина дня
США согласились с территориальными требованиями России
Путин признался, что последние три года часто ночует на работе
Старейшая жительница планеты умерла в Бразилии
Рубль сильнее других валют укрепился к доллару
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
55
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
50
Трамп счел Россию очень мощной военной силой
37
Патрушев увидел контуры победы России в СВО
36
Западный эксперт раскрыл преимущества Т-90М перед Challenger 3
28
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе