США готовы частично согласиться на территориальные требования России в рамках урегулирования украинского конфликта, заявил спецпосланник американского президента Кит Келлог.

«Частично — да. Поскольку то, что вы делаете, — это ведете переговоры», — приводит РИА Новости слова Келлога, сказанные им в эфире телеканала Fox News.

Спецпосланник отверг предположение о том, что США сейчас выходят из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявив, что он так не считает.

По его словам, Вашингтон получил 22 конкретных условия, на которые согласились представители Киева и европейские союзники в рамках урегулирования конфликта.

Ранее президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, указав, что его заявления об отказе признать Крым российским вредят переговорам с Москвой.

Зеленскому необходимо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года, отметил Трамп.