Путин признался, что последние три года часто ночует на работе

Президент России Владимир Путин в интервью для документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что последние три года в основном ночует в Кремле.

Свою кремлевскую квартиру российский лидер впервые показал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Тот уточнил у президента: «Вы, получается, здесь часто ночуете?» «В последние три года в основном здесь», — ответил Путин.

Журналист опубликовал видео в своем телеграм-канале. На кадрах Путин и Зарубин вместе заходят в апартаменты президента в Кремле. За спиной российского лидера портрет императора Александра III, к которому он не раз высказывал уважение.

Далее Путин показал Зарубину библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку».