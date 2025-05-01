Путин признался, что последние три года часто ночует на работе

Президент России Владимир Путин
Фото: © Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин в интервью для
документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» рассказал, что последние
три года в основном ночует в Кремле.
Свою кремлевскую квартиру российский лидер впервые показал
журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Тот уточнил у президента: «Вы, получается,
здесь часто ночуете?» «В последние три года в основном здесь», — ответил Путин.
Журналист опубликовал видео в своем телеграм-канале. На кадрах Путин и Зарубин вместе заходят в апартаменты президента в Кремле. За спиной российского лидера портрет императора Александра III, к которому он не раз высказывал уважение.
Далее Путин показал Зарубину библиотеку, две спальни и «домашнюю
церквушку».