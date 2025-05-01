Украина подписала сделку с США на $350 млрд

Соединенные Штаты подписали с Украиной соглашению о полезных ископаемых, от которого США могут получить более 350 миллиардов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше 350 миллиардов долларов», — цитирует ТАСС Трампа. По его словам, редкоземельные металлы являются «большим активом» Украины.

Глава Белого дома отметил, что упомянутую сумму передал киевским властям в виде финансовых траншей и через поставки оружия его предшественник демократ Джо Байден.

Этот договор предоставит американцам привилегированный доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины. В том числе по добыче нефти, газа, алюминия и графита.

