Украина подписала сделку с США на $350 млрд

Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work
Соединенные Штаты подписали с Украиной соглашению о полезных ископаемых, от которого США могут получить более 350 миллиардов долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.
«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше 350 миллиардов долларов», — цитирует ТАСС Трампа. По его словам, редкоземельные металлы являются «большим активом» Украины.
Глава Белого дома отметил, что упомянутую сумму передал киевским властям в виде финансовых траншей и через поставки оружия его предшественник демократ Джо Байден.
Этот договор предоставит американцам привилегированный
доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины. В
том числе по добыче нефти, газа, алюминия и графита.