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Escape from Tarkov получила крупное обновление с оптимизацией

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Battlestate Games выпустила крупное обновление 0.16.6.0 для Escape from Tarkov. Игре с выходом патча улучшили оптимизацию, также была переработана локация «Таможня».

Разработчики также добавили в онлайн-шутер возможность докупить все необходимые ресурсы при выборе рецепта крафта в Убежище, внедрили новую линейку заданий для высокоуровневых игроков.

В обновлении есть и более мелкие изменения — например, переработана механика прицеливания ЧВК ботов, рейдеров, отступников и обычных ботов для снижения частоты попадания в голову.

Была доработана механика мирного поведения обычных ботов. Теперь они будут дольше патрулировать зоны, необходимые для заданий, уходить за лутом боты станут только спустя некоторое время.

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Игры #Экшены
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