Студия Battlestate Games выпустила крупное обновление 0.16.6.0 для Escape from Tarkov. Игре с выходом патча улучшили оптимизацию, также была переработана локация «Таможня».

Разработчики также добавили в онлайн-шутер возможность докупить все необходимые ресурсы при выборе рецепта крафта в Убежище, внедрили новую линейку заданий для высокоуровневых игроков.

В обновлении есть и более мелкие изменения — например, переработана механика прицеливания ЧВК ботов, рейдеров, отступников и обычных ботов для снижения частоты попадания в голову.

Была доработана механика мирного поведения обычных ботов. Теперь они будут дольше патрулировать зоны, необходимые для заданий, уходить за лутом боты станут только спустя некоторое время.