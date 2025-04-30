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Раскрыта тайна самого мощного солнечного шторма в истории Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Международная группа ученых определила дату самого мощного солнечно-протонного шторма в истории Земли. Аномальное событие произошло в 12 350 году до нашей эры.

В своем исследовании, результаты которого опубликовал журнал Science Direct, специалисты использовали химико-математическую модель SOCOL:14C-Ex, которая анализирует уровень углерода-14 в древних образцах, таких как годичные кольца деревьев.

Радиоуглерод образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей, интенсивность этого процесса модулируется солнечной активностью. Чем сильнее солнечная активность, тем меньше образуется углерода-14.

Ранее считалось, что самым мощным в истории был солнечный шторм 775 года нашей эры. Однако событие, произошедшее примерно 14 375 лет назад, примерно на 18% превышает данный пик.

По оценке исследователей, солнечная активность в 12 350 году до нашей эры была примерно в пятьсот раз сильнее мощной вспышки 20 января 2005 года, которая вызвала сбои в работе спутниковых систем и радиосвязи.

Ученые отмечают, что если бы древний солнечный шторм произошел сейчас, то человечество столкнулось бы с катастрофическими последствиями, включающими массовый выход из строя спутников на орбите.

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