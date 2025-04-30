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Украина выступила за 90-дневное прекращение огня

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о готовности страны ввести режим прекращения огня на 60 или 90 дней, если Россия согласится на такой вариант.

«Россия может продемонстрировать истинную готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней. Если Россия готова к 60-или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы», — цитирует министра телеграм-канал МИД Украины.

Президент Владимир Путин 28 апреля сообщил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы. Перемирие будет действовать с 0.00 по московскому времени с 7 на 8 мая и до 0.00 по московскому времени с 10 на 11 мая.

В заявлении российского лидера уточнялось, что Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Киева. МИД Украины заявил о готовности поддержать только долгосрочное прекращение огня — как минимум на 30 дней.

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