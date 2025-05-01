Праздник Весны и Труда отмечают в постсоветской России 1 мая. Он пришел на смену Международному дню солидарности трудящихся. Как появился этот день и как менялся праздник в нашей стране?

История Первомая как праздника трудящихся связана с трагическими событиями в Чикаго в 1886 году. Это сейчас восьмичасовой рабочий день считается нормой, а в XIX веке условия были другими: трудились по 12-15 часов, в том числе и дети, социальных гарантий не было.

Чикагские рабочие 1 мая организовали массовую забастовку с требованием восьмичасового рабочего дня. После этого на одном из заводов уволили 1,5 тысячи рабочих. В ответ на площади Хеймаркете 4 мая собрался митинг, который завершился провокацией — взорвалась бомба, и полиция открыла огонь.

«Восемь часов — труд. Восемь часов — отдых. Восемь часов — сон» — это оптимальное правило для здоровья рабочего человека сформулировал в 1817 году английский социалист и предприниматель Роберт Оуэн.

Погибли шестеро полицейских, количество погибших рабочих неизвестно — возможно, несколько десятков. Семерых организаторов митинга приговорили к смертной казни. Через несколько лет их признали невиновными и установили монумент «Мученики Хеймаркета». США перешли к восьмичасовому рабочему дню на федеральном уровне только в 1937 году.

События не остались незамеченными за пределами США. Конгресс Второго Интернационала (международное объединение социалистических рабочих партий) в 1889 году в Париже установил 1 мая Всемирным днем солидарности трудящихся.

От стачек до официальных демонстраций

В Российской империи Первомай впервые отметили в 1890 году в Варшаве. В стачке приняли участие 10 тысяч рабочих. В следующем году появилась культура нелегальных «маевок» — революционных собраний рабочих загородом или на окраине. Там помимо требований об улучшении условий труда стали звучать и антиправительственные лозунги: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!».

В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с различными лозунгами за свободу и в поддержку войны до победного конца. А после Октябрьской революции 1 мая стал государственным праздником с названием День Интернационала.

«Первого мая празднуют они (рабочие) свое пробуждение к свету и знанию, свое объединение в один братский союз для борьбы против всякого угнетения, против всякого произвола, против всякой эксплуатации, за социалистическое устройство общества», — писал Владимир Ленин.

Советское имя Гертруда образовано от словосочетания Герой труда, Даздраперма — от первых слогов слов «Да здравствует Первое мая».

Майские праздники были самыми длинными в СССР — с 1928 года нерабочими днями объявили и 1, и 2 мая. В первый день проводились демонстрации трудящихся и военные парады, во второй — все отправлялись на пикники.

В 1972 году праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся. Вместо борьбы за права рабочих в СССР выражали «свою солидарность с революционной борьбой трудящихся капиталистических стран, с национально-освободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества».

Праздник Весны и Труда в России

В 1992 году при президенте Борисе Ельцине День международной солидарности трудящихся переименовали в Праздник Весны и Труда. А в 2001 году приняли закон, согласно которому 2 мая стал обычным рабочим днем.

Масштабные первомайские демонстрации ушли в прошлое, но в разных городах профсоюзы и КПРФ продолжают проводить шествия.

Митинг КПРФ 1 мая 2010 в Москве Фото : Фотобанк Москвы

В 2021 году, согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, более половины россиян не собирались отмечать Первомай. С начала мониторинга в 1994 году эта доля выросла в 1,5 раза.

При этом более трети россиян (41%) воспринимали 1 мая как Международный день солидарности трудящихся. Треть опрошенных относилась к этому дню как к выходному, который можно провести на даче или с семьей, еще 25% сочли 1 мая праздником весны.