НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Ученые обнаружили механизм перезаписи страшных воспоминаний

Источник:
Sibnet.ru
220 0

Нейробиологи обнаружили механизм, который запускает в мозге процесс перезаписи страшных воспоминаний после того, как опасность миновала. Исследование опубликовано журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

В особо тяжелых случаях такие воспоминания способны вызывать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ежегодно ПТСР регистрируют у миллионов людей — у тех, кто стал жертвой насилия, пережил катастрофы и аварии или другие страшные события.

В своем исследовании исследователи сосредоточились на двух популяциях нейронов в части мозга, называемой базолатеральной миндалиной. Эти два типа нейронов оказывают противоположные эффекты: один стимулирует, а другой подавляет реакцию страха.

До недавнего времени оставалось загадкой, что активирует эти нейроны во время угасания страха, хотя предыдущие исследования указывали на участие в этом процессе нейромедиатора дофамина.

Эксперименты на мышах показали, что мозг посылает сигналы дофамина в миндалевидное тело, где запускающие и подавляющие страх нейроны могли реагировать на эти сигналы. Увеличение количества дофамина вызывало снижения симптомов ПТСР.

Исследование находится на ранней стадии, но оно может помочь в разработке препаратов для лечения ПТСР. Дальнейшие эксперименты должны подтвердить потенциал нового подхода для человека.

Еще по теме
Раскрыта тайна самого мощного солнечного шторма в истории Земли
Создан растительный аналог морепродуктов
Найдена связь между снежными лавинами и метастазами рака
Показаны природные выбросы нефти на Байкале. ФОТО
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ведущий конструктор российских систем РЭБ погиб от взрыва
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов Северной Кореи
Украина обвинила Россию в краже Колобка
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
55
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
43
Трамп счел Россию очень мощной военной силой
37
Патрушев увидел контуры победы России в СВО
35
Западный эксперт раскрыл преимущества Т-90М перед Challenger 3
28
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе