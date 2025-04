Ученые обнаружили механизм перезаписи страшных воспоминаний

Нейробиологи обнаружили механизм, который запускает в мозге процесс перезаписи страшных воспоминаний после того, как опасность миновала. Исследование опубликовано журналом Proceedings of the National Academy of Sciences.

В особо тяжелых случаях такие воспоминания способны вызывать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ежегодно ПТСР регистрируют у миллионов людей — у тех, кто стал жертвой насилия, пережил катастрофы и аварии или другие страшные события.

В своем исследовании исследователи сосредоточились на двух популяциях нейронов в части мозга, называемой базолатеральной миндалиной. Эти два типа нейронов оказывают противоположные эффекты: один стимулирует, а другой подавляет реакцию страха.

До недавнего времени оставалось загадкой, что активирует эти нейроны во время угасания страха, хотя предыдущие исследования указывали на участие в этом процессе нейромедиатора дофамина.

Эксперименты на мышах показали, что мозг посылает сигналы дофамина в миндалевидное тело, где запускающие и подавляющие страх нейроны могли реагировать на эти сигналы. Увеличение количества дофамина вызывало снижения симптомов ПТСР.

Исследование находится на ранней стадии, но оно может помочь в разработке препаратов для лечения ПТСР. Дальнейшие эксперименты должны подтвердить потенциал нового подхода для человека.