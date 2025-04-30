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Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов

Источник:
Sibnet.ru
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«Пари Сен-Жермен» стал наиболее вероятным претендентом на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Накануне ПСЖ победил на выезде лондонский «Арсенал» в первом полуфинальном матче со счетом 1:0. Во втором полуфинале встретятся «Барселона» и «Интер», первый матч между ними состоится 30 апреля.

Теперь шансы ПСЖ на титул оцениваются искусственным интеллектом в 38,2%, у «Арсенала» они снизились с 31,3% до 15%. Вероятность победы «Барселоны» — 28,7%, «Интера» — 18,1%.

В составе ПСЖ выступает российский вратарь Матвей Сафонов, однако в Лиге чемпионов он является запасным, основной голкипер — итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

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