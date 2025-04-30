Вегетарианская продукция получила особый знак

Роскачество подвело итоги конкурса по выбору национального знака растительной, вегетарианской и веганской продукции, сообщила пресс-служба ведомства.

Новая маркировка будет присваиваться товарам, качество которых подтверждено единственным в стране аккредитованным органом по сертификации соответствующей продукции «Роскачество-Веган».

Логотип будет размещаться на упаковках товаров, которые соответствуют требованиям национального и международного стандартов «Технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, пригодных для вегетарианцев и веганов, а также для маркировки и заявлений».

Данный знак будет означать, что в составе нет компонентов животного происхождения. Роскачество подчеркнуло, что новый логотип — ключевой элемент в создании в России цивилизованного рынка для узнаваемого бренда растительной и вегетарианской продукции.