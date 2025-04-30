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Кремль подтвердил готовность к прямым переговорам с Украиной

Источник:
ТАСС
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Россия подтверждает свою готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, но Киев никак на это не реагирует, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность все еще действительна», — цитирует ТАСС Пескова.

Он отметил, к сожалению, Москва пока не слышала никаких заявлений или комментариев от Киева и не знает, готовы ли украинские власти к прямым переговорам с Россией.

«Киев обставляет этот процесс множеством предварительных условий, например [длительным] прекращением огня», что противоречит позиции президента Путина, сказал Песков.

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