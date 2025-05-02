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Роскачество предупредило о рисках отравлений в майские праздники

Источник:
Sibnet.ru
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Резкий рост случаев пищевых отравлений фиксируется в период шашлыков и праздничных застолий в майские праздники, предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Наибольшую угрозу нарушение температурного режима хранения продуктов. Особенно быстро портятся мясные продукты, птица, салаты с майонезом и молочная продукция. Всего несколько часов пребывания вне холодильника может быть достаточно для развития патогенной микрофлоры в продукте, пояснила Спеценко в интервью «Известиям».

«Гигиенические аспекты во время выездов на природу часто остаются без должного внимания. Отсутствие доступа к чистой воде приводит к тому, что люди пренебрегают мытьем рук, используют одну и ту же посуду для сырого мяса и готовых продуктов, едят немытые овощи и фрукты», — сказала эксперт.

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Для снижения риска отравления следует соблюдать несколько правил. Продукты для нужно перевозить в термосумках или охлаждающих контейнерах. Скоропортящиеся блюда стоит готовить непосредственно перед употреблением. Для шашлыка важно выбирать свежее мясо, тщательно мариновать его и хорошо прожаривать.

На природе обязательно нужно иметь запас чистой воды и мыло для мытья рук. При первых признаках отравления важно сразу принять меры: принять сорбенты и пить больше воды. Если симптомы не проходят нужно обратиться в медицинское учреждение, посоветовала эксперт.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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