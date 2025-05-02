Россияне рассказали, где хранят наличные деньги дома

Каждый второй россиянин хранит наличные деньги дома, и только четверть из них для этого использует защищенные сейфы, говорится в результатах опроса ВТБ.

В основном россияне держат дома некрупную сумму денег: от 5 тысяч до 30 тысяч рублей (более 40% опрошенных) или от 30 до 100 тысяч рублей (более 30%). Большинство отметили, что хранить так наличные средства удобно, потому что к ним всегда есть доступ, приводят «Известия» результаты опроса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как хранить бумажные банкноты

Около четверти респондентов предпочитают хранить наличные в сейфе, а также в копилках (20%) и в книгах (20%). Некоторые (12%) кладут деньги в скрытые карманы в одежде, а 7% — хранят наличные под матрасом.

Также среди наиболее необычных мест, куда прячут деньги дома, — за картинами, в кухонных принадлежностях, в электронике, под полом, внутри игрушек или других детских вещей, в ванной комнате.