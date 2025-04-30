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Московский Кремль поразил спецпосланника Трампа

Источник:
ТАСС
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Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф заявил, что был впечатлен Московским Кремлем.

«Я посетил Кремль. Это место впечатляет! Я был в какой-то степени восхищен моментом. Я от имени США пытаюсь добиться заключения мирного договора. Важность этого поражает», — приводит ТАСС слова Уиткоффа, сказанные им в эфире радиостанции.

Спецпосланник считает, что президент России Владимир Путин видит возможность «впервые за последние десятилетия пересмотреть отношения РФ с США». «Я встречался с ним (российским лидером) четыре раза, и ни одна из встреч не длилась менее трех часов», — подчеркнул он.

Четвертая с начала 2025 года встреча Путина и Уиткоффа состоялась 25 апреля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что беседа продлилась три часа и носила «конструктивный и весьма полезный характер».


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