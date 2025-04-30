Крупнейшие американские разработчики программного обеспечения и производители электронных устройств Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России, следует из данных Роспатента.

Intel Corporation зарегистрировала товарный знак Intel Tiber. Под этим брендом она собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, в том числе для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта, приводят «Известия» данные Роспатента.

Microsoft Corporation зарегистрировала в РФ товарный знак Microsoft Places. Она собирается продавать в нашей стране широкий спектр программного обеспечения.

Intel заявила о приостановке своей деятельности в РФ в апреле 2022 года. Microsoft ушла из России осенью 2023-го. Активизация иностранных компаний произошла на фоне потепления отношений между РФ и США, считают эксперты.