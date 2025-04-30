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Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России

Источник:
«Известия»
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Крупнейшие американские разработчики программного обеспечения и производители электронных устройств Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в России, следует из данных Роспатента.

Intel Corporation зарегистрировала товарный знак Intel Tiber. Под этим брендом она собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, в том числе для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта, приводят «Известия» данные Роспатента.

Microsoft Corporation зарегистрировала в РФ товарный знак Microsoft Places. Она собирается продавать в нашей стране широкий спектр программного обеспечения.

Intel заявила о приостановке своей деятельности в РФ в апреле 2022 года. Microsoft ушла из России осенью 2023-го. Активизация иностранных компаний произошла на фоне потепления отношений между РФ и США, считают эксперты.


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Топ комментариев

AnQom

Президент Трамп хочет... Господи, еще один царь мира нарисовался. Прекрати помощь и все пройдет.

scorpion2777

Ну ты прям хенералиссимус, в коротких штанишках

-Керя-

Бредовая новость про отключения из за природного явления. Даже ребёнок не поверит в это...

se 34

Ты про кого? насколько я помню у РФ никогда не было друзей только появлялись периодически деловые партнеры.