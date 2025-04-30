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Лукашенко призвал не верить Западу

Источник:
ТАСС
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru / CC BY 4.0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее», призвал не верить словам Западу, а верить только делам.

Западная пропаганда много делала, чтобы дискредитировать Красную армию, партизанское движение, движение сопротивления, обелить нацистских преступников, приводит ТАСС слова Лукашенко.

«Достучались не до всех, но в отдельные головы их идеи проникли. И это урок: для защиты исторической памяти надо делать еще больше, никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя», — отметил президент Белоруссии.

«Только делам», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что именно этому его научил Запад.

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