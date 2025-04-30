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Появился план продлить срок эксплуатации Як-40 до 60 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Як-40
Фото: Sergey Riabsev / GFDL 1.2

Срок службы пассажирских самолетов Як-40 планируют продлить с текущих 50 до 60 лет, сообщили представители Росавиации и ПАО «Яковлев».

Увеличить ресурс Як-40 планируется «для удовлетворения потребности эксплуатантов в полетах на этом типе воздушного судна», сообщил «Ведомостям» представитель Росавиации.

Основным критерием при продлении срока эксплуатации того или иного воздушного судна будет соответствие стандартам по прочности, ресурсу и коррозии, закрепленным в Федеральных авиационных правилах, уточнили изданию в «Яковлеве».

Як-40 разработан в 1960-х годах. Это первый в мире пассажирский реактивный самолет для местных авиалиний. Вмещает до 32 пассажиров. Эксплуатируемые сейчас воздушные суда выпущены в 1970-х годах, их серийное производство прекращено в 1981 году.

Сейчас в России эксплуатируют около 15 самолетов Як-40. Они выполняют перевозки по социально значимым маршрутам на северо-западе страны и на Дальнем Востоке.

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Экономика #Авиа
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