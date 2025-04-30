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Shaman похвастался благодарственным письмом от Путина

Источник:
Sibnet.ru
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SHAMAN (Ярослав Дронов)
Фото: © телеграм-канал SHAMAN

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) получил благодарственное письмо от главы государства Владимира Путина, об этом артист рассказал в телеграм-канале.

«Уважаемый Ярослав Юрьевич! Благодарю Вас за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий» — говорится в тексте письма, фото которого опубликовал Shaman.

«Служу России!» — добавил в посте Дронов.

В ноябре 2024 года Shaman получил награду «Заслуженный артист Российской Федерации», которую вручают спустя 20 лет творческой деятельности.

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