Трамп счел Россию очень мощной военной силой

Президент США Дональд Трамп назвал Россию очень мощной военной силой, но, по его словам, проще ему иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Россия — очень мощная военная сила, а Украина — нет. Она не справляется без помощи», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью журналисту Гленну Беку.

Но, как сказал Трамп, «до сих пор ему проще иметь дело» с российским лидером Путиным, чем с Зеленским.

Президент США выразил уверенность в том, что Путин хочет добиться мирного урегулирования на Украине. «Я бы сказал, что он хочет прекратить войну», — сказал Трамп.