НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп счел Россию очень мощной военной силой

Источник:
ТАСС
834 21

Президент США Дональд Трамп назвал Россию очень мощной военной силой, но, по его словам, проще ему иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с главой Украины Владимиром Зеленским.

«Россия — очень мощная военная сила, а Украина — нет. Она не справляется без помощи», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в интервью журналисту Гленну Беку.

Но, как сказал Трамп, «до сих пор ему проще иметь дело» с российским лидером Путиным, чем с Зеленским.

Президент США выразил уверенность в том, что Путин хочет добиться мирного урегулирования на Украине. «Я бы сказал, что он хочет прекратить войну», — сказал Трамп.

Фото:

Тема: Военная операция на Украине
Патрушев увидел контуры победы России в СВО
Захарова отреагировала на признание Киева в убийстве Москалика
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
Рубио заявил о критически важной неделе для мирных переговоров
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Ведущий конструктор российских систем РЭБ погиб от взрыва
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов Северной Кореи
Украина обвинила Россию в краже Колобка
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
Обсуждение (21)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
54
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
36
Патрушев увидел контуры победы России в СВО
31
Западный эксперт раскрыл преимущества Т-90М перед Challenger 3
27
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе
24
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов КНДР