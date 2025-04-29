Выбран победитель боя между Т-90 и Challenger 3

Военный аналитик Калеб Ларсон сравнил возможности российского основного танка Т-90 с перспективной боевой машиной Великобритании Challenger 3.

Эксперт выбрал победителя потенциальной битвы между этими боевыми машинами, которая может состояться в случае третьей мировой войны, в материале для издания 19FortyFive.

Ларсон отметил, что в конструкции Challenger 3 учтены основные недостатки его предшественника — Challenger 2. В частности, новую боевую машину оснастят 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, модульной броней и более мощной версией двигателя.

В свою очередь, разработанный еще в 1990-х годах Т-90 обладает мощной 125-миллиметровой пушкой, которая превосходит аналоги НАТО. Кроме этого, танк отличается автоматом заряжания и низкопрофильной конструкцией, которая повышает выживаемость.

Преимуществом Т-90 перед Challenger 3 эксперт также назвал реальный боевой опыт, который у британского танка отсутствует. По его мнению, в столкновении двух бронемашин вверх одержит Т-90.