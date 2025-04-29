Почему буквы на клавиатуре расположены в странном порядке

Буквы на клавиатуре с классической раскладкой QWERTY расположены в странном порядке — кажется, что он специально замедляет скорость печати. Зачем так сделано и почему создатель раскладки отказался повторять алфавитную последовательность?

Как появилась QWERTY

История раскладки QWERTY начинается в 1870-х годах — тогда американец Кристофер Шоулз, работавший редактором газеты Milwaukee, запатентовал пишущую машинку, буквы которой были организованы в особом порядке.

В первых машинках клавиши располагались по алфавиту, но такое расположение оказалось неудачным — при очень быстрой печати рычаги с буквами цеплялись друг за друга. Чтобы уменьшить залипание, Шоулз «развел» часто используемые буквы по разным концам клавиатуры.

Печатать на QWERTY приходилось дольше, но такое расположение стало самым эффективным — оно минимизировало вероятность опечатки или сдвоенного срабатывания рычагов, в конечном счете «неэргономичная» раскладка экономила листы бумаги и время.

На современных клавиатурах островок алфавитной раскладки все-таки остался — DFGHJKL в средней строке. Именно так расположены буквы в английском алфавите.

Есть и еще одна менее популярная версия — она гласит, что раскладка QWERTY была составлена таким образом для того, чтобы можно было набрать название торговой марки первых пишущих машинок (TypeWriter) только при помощи клавиш верхнего буквенного ряда.

Другие раскладки

Во Франции национальная раскладка AZERTY переместила A и Q местами, а в Германии QWERTZ «спрятала» Z на видное место — в немецком она встречается чаще. Были и совсем альтернативные варианты раскладок.

Например, в 1930-х появилась эргономичная раскладка Дворака, в которой часто используемые буквы были размещены под сильными пальцами. Тесты показали, что на ней можно печатать на 20% быстрее, но стандарт QWERTY выбрали уже почти все производители пишущих машинок.

Русскоязычная раскладка ЙЦУКЕН появилась не в России, а в США, где в XIX веке российские компании закупали пишущие машинки. В отличие от QWERTY, самые используемые буквы алфавита расположили под указательными пальцами в центре, поэтому набирать в этой раскладке удобнее.

Расположение букв, цифр и символов на клавиатуре с раскладкой ЙЦУКЕН закрепили 1 июля 1953 года, когда начал действовать соответствующий советский ГОСТ 6431-52. В дальнейшем он практически без изменений был перенесен на компьютерные клавиатуры.

В конечном счете даже появление компьютеров и смартфонов не смогло изменить ситуацию — раскладки QWERTY и ЙЦУКЕН остались общепринятыми стандартами из-за своей невероятной популярности и нежелания миллионов пользователей переучиваться.