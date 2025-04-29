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ChatGPT научился онлайн-шопингу

Источник:
Sibnet.ru
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Компания OpenAI выпустила крупное обновление ChatGPT, расширившее список возможностей чат-бота.

Искусственный интеллект «прокачал» свои поисковые навыки, а также научился просматривать товары в интернет-магазинах и общаться с пользователем в мессенджере WhatsApp, сообщается в официальном блоге разработчиков.

Функция покупок через поисковик включает показ изображений товаров и отзывов, а также выдачу прямых ссылок на покупку прямо в окне диалога. По словам разработчиков, чат-бот осуществляет подбор по запросу пользователя непредвзято и не отображает рекламу.

В WhatsApp можно пообщаться с нейросетью по номеру +1-800-242-8478. Бот научился добавлять несколько цитат в один ответ, помогая проверять информацию из разных источников, а также улучшил функцию обычного поиска в Сети.

Новые функции для покупок в сети уже доступны для части пользователей независимо от тарифа. Полное развертывание нововведений ожидается в ближайшие дни. Доступ к диалогам в WhatsApp есть только в странах, где ChatGPT представлен официально.

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