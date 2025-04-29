Российские военные сбили украинский самолет Су-27

Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолет Су-27, сообщило Минобороны России в традиционной сводке.

Воздушные силы Украины 28 апреля сообщили о крушении истребителя Су-27. Представители украинского командования уточнили, что самолет разбился во время отражения атаки российских беспилотников.

Место падения истребителя украинские военные не назвали. Пилот успел катапультироваться, его нашли отправленные на поиски спасатели, после чего отправили в больницу, добавил представитель ВСУ.

Российские силы ПВО за минувшие сутки также сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM, а также 189 беспилотников. Согласно сводке, всего с начала СВО российская армия уничтожила 662 украинских самолета.