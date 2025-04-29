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Рассекречены документы об экспериментах нацистов в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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ФСБ рассекретила документы о медицинских экспериментах врачей-нацистов над советскими пленными и мирными жителями в Крыму, сообщила пресс-служба регионального управления спецслужбы.

«Рассекречен документ, посвященный медицинским экспериментам нацистских врачей над советскими военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе», — говорится в сообщении.

Согласно докладу начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника Никифорова от 24 апреля 1944 года, немецкие врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц проводили опыты над военнопленными СССР.

Они включали изъятие внутренних органов и испытание отравляющего вещества тропакокаина. Подопытных содержали в подвале в строгой секретности, днем их доставляли для процедур, при этом русский персонал больницы в опытах не участвовал.

После освобождения Крыма об опытах над людьми сообщил бывший служащий прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Иван Семенович Галкин. По его данным, в больнице находились 35 советских пленных.

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