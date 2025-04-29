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Россия нарастила долю в мировой экономике

Источник:
Sibnet.ru
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Доля России в мировой экономике по итогам прошлого года выросла до 3,54%, следует из опубликованных данных Международного валютного фонда.

В 2024-м размер российской экономики, рассчитанный по показателю покупательной способности, составил 6,94 триллиона долларов против 6,48 триллиона годом ранее. Это позволило России сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира, приводит РИА Новости данные МВФ.

В результате вклад нашей страны в мировую экономику за год увеличился с 3,49 до 3,54%. Это максимальный показатель с 2021 года, когда доля составляла 3,64%. За десять лет он вырос на 0,15 процентного пункта.

Китай в прошлом году нарастил долю в глобальной экономике с 19,12 до 19,45%, а Индия — с 8 до 8,25%.

При этом США, наоборот, сократили вклад на 0,06 процентного пункта — до 14,88%, Япония и Германия — на 0,1 процентного пункта, до 3,33 и 3,06% соответственно.

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AnQom

Президент Трамп хочет... Господи, еще один царь мира нарисовался. Прекрати помощь и все пройдет.

Улитка на склоне

Они серьезно думают что на эту пропаганду кто то ведется?

physx

Этих европейских баранов жизнь ничему не учит

pepelmetal

В Курской области шла ликвидация нацисто-террористов или по другому КТО