LG прекратит техническую поддержку своих смартфонов

LG перестанет выпускать обновления для своих смартфонов с 30 июня 2025 года, соответствующее предупреждение опубликовал сервисный сайт южнокорейской компании.

С этой даты будут отключены все серверы и прекращен выпуск любых обновления и патчей безопасности. «Мы искренне благодарим всех клиентов, которые поддерживали продукцию LG Electronics», — говорится в сообщении.

Также перестанет поддерживаться программное обеспечение LG Bridge PC, которое обеспечивает функции резервного копирования и восстановления, установку обновлений программного обеспечения.

Компания LG прекратила производство смартфонов еще в 2021 году, после чего пообещала клиентам, что еще в течение трех лет будет выпускать обновления и патчи для своих смартфонов.