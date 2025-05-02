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Врач перечислила обязательные продукты для завтрака

Источник:
Instyle
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Здоровый завтрак должен обязательно включать три типа продуктов — фрукты, цельнозерновую пищу и молочные продукты, посоветовала британский диетолог, доктор Паула Мартин.

Сразу после пробуждения завтракать необязательно. Но и «затягивать» или вообще пропускать завтрак нельзя, это может провоцировать переедание, приводит издание Instyle совет доктора. По ее словам, на завтрак важно потреблять фрукты. Достаточно будет одного небольшого плода или крупного кусочка.

«Они содержат клетчатку, которая помогает дольше сохранять чувство сытости и регулировать усвоение сахара. Также это отличный источник витамина С, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Фрукты помогают сбалансировать обмен веществ и улучшить работу кишечника», — пояснила Мартин.

Доктор также настоятельно рекомендовала для завтрака цельнозерновые продукты, например, овсянку. Они имеют низкий гликемический индекс и помогают контролировать аппетит и поддерживать глюкозу в крови на стабильном уровне.

Не стоит забывать и о молочных продуктах — йогурт без сахара, сыр или кефир. Они помогают поддерживать мышечную массу благодаря белку, а также стимулируют чувство сытости и помогают поддерживать гормональный баланс.

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Жизнь #Еда #Здоровье
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