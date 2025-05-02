Тайную комнату нашли в пирамиде Хеопса

Археологи в рамках проекта ScanPyramids обнаружили в пирамиде Хеопса в Гизе крупную скрытую полость, назначение которой неизвестно.

Ученые с помощью мюонной томографии, использующей космические лучи для создания трехмерных изображений внутренних структур, обнаружили в недрах пирамиды Хеопса скрытое пространство длиной около 30 метров.

Открытие стало одним из самых значимых в изучении египетских пирамид за последние десятилетия, приводит журнал Nature заявление археологов.

Точное назначение помещения остается непонятным. Есть несколько гипотез: от хранилища ритуальных предметов или обсерватории до элемента конструкции, обеспечивающего устойчивость пирамиды.

Археологи намерены продолжить изучение скрытого помещения. По их словам, это поможет лучше понять инженерные технологии древних египтян, созданные около 4500 лет назад.