Россия все ближе к успешному завершению специальной военной операции, помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — сказал Патрушев в интервью ТАСС.

Он отметил, что в преддверии юбилея Победы «россияне склоняют головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир». «Их мужество стало примером для всех поколений», — сказал помощник президента России.

При этом сейчас, как и в годы Второй мировой войны, перед человечеством стоит выбор: новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство, где каждая страна имеет право на суверенитет и безопасность, подчеркнул Патрушев.