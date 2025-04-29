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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Патрушев увидел контуры победы России в СВО

Источник:
ТАСС
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Россия все ближе к успешному завершению специальной военной операции, помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — сказал Патрушев в интервью ТАСС.

Он отметил, что в преддверии юбилея Победы «россияне склоняют головы перед подвигом героев Великой Отечественной войны, проявивших лучшие свои личностные качества, чтобы отстоять Родину, сокрушить фашизм и подарить мир». «Их мужество стало примером для всех поколений», — сказал помощник президента России.

При этом сейчас, как и в годы Второй мировой войны, перед человечеством стоит выбор: новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство, где каждая страна имеет право на суверенитет и безопасность, подчеркнул Патрушев.

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Топ комментариев

c2h5oh76

не было сомнений, что наш местный, украинский эксперт будет первым и неоспоримым

AnQom

Президент Трамп хочет... Господи, еще один царь мира нарисовался. Прекрати помощь и все пройдет.

pepelmetal

Как ты уравнял "ихтамнет" и "не подтверждают" ?

physx

Этих европейских баранов жизнь ничему не учит