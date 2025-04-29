Суд оправдал полицейского за приведшую к зверскому убийству халатность

Советский районный суд оправдал экс-полицейского Анатолия Савушкина, обвиняемого в халатности, повлекшей убийство, когда в июле 2022 года гражданин Таджикистана зверски зарезал школьницу, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Гражданин Таджикистана Хушнуд Хамроев нанес не менее 17 ударов ножом 17-летней девушке, как он пояснял, из ревности. Сейчас он отбывает 15-летний срок в колонии строгого режима.

Во время расследования выяснилось, что Хамроев преследовал школьницу, а мать девушки неоднократно заявляла в полицию, но участковые отказывали в возбуждении уголовных дел из-за «отсутствия состава преступления».

Следователи полагали, что Саушкин вынес несколько необоснованных постановлений в отказе от возбуждения уголовного дела, не проводил проверки по заявлениям. Это привело к убийству несовершеннолетней.

Участкового обвиняли по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, привлекшая к смерти). Суд оправдал его за отсутствием в деянии состава преступления.

За Саушкиным признано право на реабилитацию. Избранная ему мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена.