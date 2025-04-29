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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Захарова отреагировала на признание Киева в убийстве Москалика

Источник:
Sibnet.ru
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Киевский режим стал настоящей террористической ячейкой заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание на слова секретаря комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Романа Костенко. Он признался, что «убийство российского генерал-лейтенанта Москалика было организовано украинскими спецслужбами».

«Киевский режим стал настоящей террористской ячейкой с международной подпиткой оружием и деньгами», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, катастрофа на поле боя заставляет Киев наращивать теракты. «Сколько еще будут накачивать ублюдков на Банковой оружием и деньгами, отказываясь признавать, что это приведет к росту терроризма в мире?» — отметила Захарова в комментарии Рен-ТВ.

«Но если с Зеленским и его бандой давно все понятно, то к натовцам у мирового сообщества вопросов все больше», — отметила она.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате террористического акта в Балашихе 25 апреля. Террористы взорвали машину, когда он проходил рядом.

Тема: Военная операция на Украине
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ЧП #Громкое дело #Мир
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Топ комментариев

mosquito__2010

с бешеными собаками договориться не возможно в силу их неизлечимости болезни.бешеных собак пристреливают.

c2h5oh76

не было сомнений, что наш местный, украинский эксперт будет первым и неоспоримым

pepelmetal

Кажется до него стало доходить что такое окраинство

physx

Этих европейских баранов жизнь ничему не учит