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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Белому дому не понравилось перемирие в дни 80‑летия Победы

Источник:
ТАСС
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Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя о решении Москвы остановить боевые действия в дни 80-летия Победы.

«Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент Трамп четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — цитирует ТАСС Ливитт.

По ее словам, пока Трамп сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. «Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот конфликт», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ВС РФ по решению российского лидера останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

mosquito__2010

с бешеными собаками договориться не возможно в силу их неизлечимости болезни.бешеных собак пристреливают.

c2h5oh76

не было сомнений, что наш местный, украинский эксперт будет первым и неоспоримым

pepelmetal

Кажется до него стало доходить что такое окраинство

physx

Этих европейских баранов жизнь ничему не учит