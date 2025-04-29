Белому дому не понравилось перемирие в дни 80‑летия Победы

Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя о решении Москвы остановить боевые действия в дни 80-летия Победы.

«Как я понимаю, президент [России Владимир] Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент Трамп четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — цитирует ТАСС Ливитт.

По ее словам, пока Трамп сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист. «Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот конфликт», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что ВС РФ по решению российского лидера останавливают боевые действия по гуманитарным соображениям с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.