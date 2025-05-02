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Ученые выяснили, сколько секса спасет от депрессии

Источник:
«Газета.ру»
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Сексуальная активность хотя бы раз в неделю кардинально снижает риск развития депрессии, доказали ученые из Медицинского колледжа Университета Шаньтоу.

Ученые проанализировали данные о сексуальной жизни более 14 тысяч человек. Выяснилось, что у тех, кто вступал в интимные отношения хотя бы раз в неделю, риск появления депрессии в среднем был на 24% ниже по сравнению с теми, кто занимался сексом реже.

Исследователи объяснили этот эффект выбросом «гормонов счастья» — эндорфинов и дофамина, уровень которых во время близости может увеличиваться до 200%. Эти нейромедиаторы помогают снять стресс, облегчить боль и улучшить общее самочувствие, приводит «Газета.ру» отчет ученых опубликованный на портале PubMed.

При этом регулярность играет ключевую роль: сексуальная активность реже одного раза в месяц не оказывала значительного защитного действия. Максимальный психологический комфорт наблюдался у тех, кто совершал около 103 половых актов в год (чуть реже двух раз в неделю), отметили ученые.

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Жизнь #Здоровье
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mosquito__2010

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urbasik

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nicollaich

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