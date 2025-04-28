НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе

Источник:
Sibnet.ru
281 3

Массовое отключение электричества в странах Европы возникли из-за «редкого атмосферного явления», сообщил португальский оператор электросетей Ren.

Согласно пресс-релизу компании, из-за экстремальных изменений температуры произошли «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения. По оценкам экспертов, для полной нормализации работы электросети потребуется около недели.

Явление носит название «индуцированные атмосферные колебания». Днем 28 апреля они вызвали сбой синхронизации между электрическими системами, в результате возникли последовательные нарушения в объединенной европейской сети.

Масштабное отключение электроэнергии затронуло Испанию, Португалию, а также Андорру и части территорий Франции и Бельгии. Из-за блэкаута оказалась парализована работа общественного транспорта, связи и поездов.

Аэропорт Лиссабона на время сбоя перестал принимать и отправлять рейсы. На частичное восстановление электроснабжения ушло около пяти часов, в настоящее время ситуация нормализована.

Еще по теме
Страны Европы остались без электричества
Снаряд ВСУ уничтожил дом родителей Большунова
Ведущий конструктор российских систем РЭБ погиб от взрыва
Судья умер во время футбольного матча в Красноярском крае
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина откажется от напряжения в 220 вольт
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Ведущий конструктор российских систем РЭБ погиб от взрыва
Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины
Обсуждение (3)
Картина дня
Путин объявил новое перемирие
Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе
Северная Корея поставит памятник воевавшим в Курской области
Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2025
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
37
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
32
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
24
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов КНДР
19
Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины
19
Новорожденных в Кемерове одели в военную форму