Редкое атмосферное явление «выключило свет» Европе

Массовое отключение электричества в странах Европы возникли из-за «редкого атмосферного явления», сообщил португальский оператор электросетей Ren.

Согласно пресс-релизу компании, из-за экстремальных изменений температуры произошли «аномальные колебания» мощности на ЛЭП высокого напряжения. По оценкам экспертов, для полной нормализации работы электросети потребуется около недели.

Явление носит название «индуцированные атмосферные колебания». Днем 28 апреля они вызвали сбой синхронизации между электрическими системами, в результате возникли последовательные нарушения в объединенной европейской сети.

Масштабное отключение электроэнергии затронуло Испанию, Португалию, а также Андорру и части территорий Франции и Бельгии. Из-за блэкаута оказалась парализована работа общественного транспорта, связи и поездов.

Аэропорт Лиссабона на время сбоя перестал принимать и отправлять рейсы. На частичное восстановление электроснабжения ушло около пяти часов, в настоящее время ситуация нормализована.