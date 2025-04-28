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Опубликованы открытые варианты ЕГЭ-2025

Источник:
Sibnet.ru
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Федеральный институт педагогических измерений опубликовал открытые варианты ЕГЭ-2025, сообщил Рособрнадзор.

Ведомство уточнило, что всего школьникам доступны варианты контрольных измерительных материалов единого экзамена по 15 предметам. При этом данные варианты были в числе тех, что были предложены участникам досрочного периода ЕГЭ.

Публикация вариантов тестирования даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к Единому государственному экзамену. Изучить открытые варианты ЕГЭ-2025 года можно здесь.

Будущие выпускники смогут потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов.

Для помощи будущим участникам экзаменов на сайте также действует раздел «Навигатор подготовки», в котором опубликованы методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ.

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