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«Яндекс Браузер» передаст оригинальные голоса в закадровом переводе

Источник:
Sibnet.ru
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Команда Яндекса объявила о запуске перевода видео нового поколения для пользователей «Яндекс Браузера».

Нейросети закадрового перевода на основе YandexGPT научились передавать голоса и интонации героев видео, которые звучат в оригинале ролика, сообщается в официальном блоге компании.

Для этого браузер начал использовать новую нейросетевую модель, которая анализирует англоязычную речь, выделяет тембр, ритм, интонации и воспроизводит их в переводе. Чтобы получить такой эффект, модель дополнительно обучили на сотнях тысяч примеров аудио.

Перевод нового поколения уже доступен в браузере во время просмотра роликов, опубликованных на YouTube, в «Поиске Яндекса», на «VK Видео», «Дзене» и Rutube. Его могут включить все пользователи, авторизовавшиеся через «Яндекс ID».

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