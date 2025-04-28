Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдачи IT‑ипотеки

Минцифры России по согласованию с правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек, сообщается на сайте ведомства.

Решение отменить лимиты по IT-ипотеке связано с тем, что ранее порой возникали ситуации, когда из-за исчерпания средств, выделенных отдельному банку, выдача жилищных кредитов приостанавливалась.

Она возобновлялась лишь тогда, когда принималось отдельное решение кабмина, устанавливающее новый лимит. Теперь такие ситуации будут исключены, говорится в сообщении Минцифры.

Помимо отмены лимитов с 1 мая по 31 октября 2025 года для банков, участвующих в IT-ипотеке, повысят субсидии по сопровождению программы. Для заемщиков это означает снижение финансовой нагрузки, которая возникает из-за дополнительных платежей по комиссиям.

Программа льготной IT-ипотеки была запущена весной 2022 года и изначально действовала до 31 декабря 2024 года. Однако летом прошлого года правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года, одновременно с этим изменив ее условия.