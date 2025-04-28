НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Минцифры отменило лимиты для банков по объему выдачи IT‑ипотеки

Источник:
Sibnet.ru
162 0

Минцифры России по согласованию с правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объему выдаваемых льготных IT-ипотек, сообщается на сайте ведомства.

Решение отменить лимиты по IT-ипотеке связано с тем, что ранее порой возникали ситуации, когда из-за исчерпания средств, выделенных отдельному банку, выдача жилищных кредитов приостанавливалась.

Она возобновлялась лишь тогда, когда принималось отдельное решение кабмина, устанавливающее новый лимит. Теперь такие ситуации будут исключены, говорится в сообщении Минцифры.

Помимо отмены лимитов с 1 мая по 31 октября 2025 года для банков, участвующих в IT-ипотеке, повысят субсидии по сопровождению программы. Для заемщиков это означает снижение финансовой нагрузки, которая возникает из-за дополнительных платежей по комиссиям.

Программа льготной IT-ипотеки была запущена весной 2022 года и изначально действовала до 31 декабря 2024 года. Однако летом прошлого года правительство продлило IT-ипотеку до 2030 года, одновременно с этим изменив ее условия.

Еще по теме
Рублю на майских праздниках спрогнозировали резкое падение
Российские банки столкнулись с дефицитом валюты
Илон Маск потребовал аудита военной помощи Украине
Эксперт усомнился в повышении доступности ипотеки до 2027 года
смотреть все
Экономика #Деньги #Квадраты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украина откажется от напряжения в 220 вольт
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
Ведущий конструктор российских систем РЭБ погиб от взрыва
Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин объявил новое перемирие
Страны Европы остались без электричества
Северная Корея поставит памятник воевавшим в Курской области
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
31
Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области
24
Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов КНДР
21
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
21
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России