Страны Европы остались без электричества

Масштабное отключение электроэнергии и телефонных линий произошло в Испании и Португалии, блэкаут также затронул Францию и Бельгию.

Перебоев в электроснабжении пока не установлены, передает El Pais. Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) проверяет, не стало ли масштабное отключение результатом хакерской атаки.

Массовые перебои в электроснабжении начались в 12.20 по местному времени. По неизвестной причине объем потребления электричества в Испании упал с 27 075 до 12 321 МВт. Из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и связь, было остановлено движение поездов.

Перебои с электричеством парализовали работу аэропорта Лиссабона. О проблемах с электроснабжением сообщили также жители Андорры и части Франции. Отключения, фиксируются и в Бельгии.

Госкомпания Red Elеctrica объявила, что ввела в действие экстренный план восстановительных работ и объединяет усилия с другими энергокомпаниями. Испанское правительство проводит экстренное заседание после произошедшего в стране масштабного сбоя.