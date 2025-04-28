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Россия нарастит добычу дефицитного сырья

Источник:
Sibnet.ru
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Россия нарастит добычу ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других видов дефицитного сырья, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует пресс-служба правительства.

Также планируется увеличить объемы производства продукции с высокой добавленной стоимостью на его основе. Речь идет о сплавах, полуфабрикатах, магнитах и лазерных материалах.

«Запланировано возведение новых заводов и центров компетенций, развитие технологий обогащения металлов и формирование мощностей по разделению концентратов», — сказал премьер в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Наращивание добычи позволит к 2030 году существенно снизить долю импорта химической и биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов, уточнил Мишустин.

Работы будут вестись в рамках обновленного нацпроекта «Новые материалы и химия». Запланировано воссоздание 55 критически важных технологических цепочек.

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