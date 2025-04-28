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Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

Источник:
Sibnet.ru
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Уровень одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 39%, это самый низкий рейтинг среди американских президентов по итогам первых ста дней у власти за последние 80 лет, свидетельствуют результаты опроса Ipsos.

На сегодня 55% респондентов не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. 67% участников опроса недовольны его действиями во время недавнего падения фондового рынка.

Введение пошлин на товары иностранных государств не поддерживают 64% американцев. 61% опрошенных высказал недовольство политикой США в отношениях с другими странами. 72% респондентов считают, что действия Трампа спровоцируют рецессию.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа уровень его поддержки после первых 100 дней в должности составлял 42%. В феврале главу государства поддерживали 45% американцев, не одобряли его работу 53% участников аналогичного опроса.

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