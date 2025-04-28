Фигуристка Косторная объявила о беременности

Российские фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница ждут первого ребенка, об этом фигуристка сообщила в телеграм-канале.

Косторная опубликовала видео, на котором пара надевает кепки с надписями Mom и Dad, а затем показывает снимок УЗИ.

Косторной 21 год, она начинала как одиночница — на ее счету золото чемпионата Европы-2020 и финала Гран-при. Фигуристка тренировалась у Этери Тутберидзе вместе с ровесницами Александрой Трусовой и Анной Щербаковой. Трио, блиставшее в России и в мире, поклонники назвали ТЩК.

В 2020 году спортсменка начала менять тренеров, а в начале 2023 года перешла в парное катание и стала выступать с Куницей. Фигуристы заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске в 2023 году.

В августе того же года Косторная и Куница поженились, а в ноябре 2024 года объявили, что берут двухлетнюю паузу в карьере.

В январе 2025 года появились слухи о беременности Трусовой, в марте она их подтвердила.