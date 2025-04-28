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Rutube признал передачу данных россиян силовикам

Источник:
Sibnet.ru
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Представители отечественного видеохостинга Rutube признались, что платформа при выявлении нарушений передает все имеющиеся данные пользователей в правоохранительные органы.

Руководитель отдела по работе с лидерами общественного мнения Алена Кузьмина рассказала на полях «Форума безопасного интернета» в Москве, что сначала отдел модерации передает данные в службу безопасности, а та отправляет их в прокуратуру, следует из трансляции ее выступления.

«Отдел службы безопасности передает все в прокуратуру. Все, что можем, все данные, которые у нас есть — IP, почта, номер телефона — мы все передаем. Глубже прокуратура занимается», — уточнила Кузьмина.

В ходе мероприятия также стало известно, что за 2024 год было зафиксировано более 1 миллиона обращений от родителей по поводу детского противоправного контента в сети. Кроме того, число жалоб на травлю в интернете выросло на 32% относительно 2023 года.

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