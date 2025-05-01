Офтальмолог посоветовала особую защиту для глаз весной

Весеннее солнце приносит не только положительные эмоции, но и серьезную угрозу для зрения, о которой многие даже не догадываются, предупредила врач-офтальмолог Виктория Баласанян.

«Весной возникает эффект резкого «включения света в темной комнате»: солнце начинает слепить глаза и может повреждать их структуру. Кроме того, в это время в солнечных лучах повышена доля синего спектра, к которому наши глаза особенно чувствительны», — сказала Баласанян в интервью радио Sputnik.

По ее словам, ультрафиолетовое излучение — одна из основных причин развития катаракты и возрастной макулярной дегенерации, которая приводит к необратимому ухудшению зрения.

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Всего один час без защиты в яркий весенний день может обернуться ожогом роговицы. Регулярные же прогулки под весенним солнцем без защитных очков могут уже к 40 годам привести к появлению катаракты, отметила врач.

Всех этих неприятных последствий можно избежать, придерживаясь простых правил. Необходимо выбирать солнцезащитные очки с ультрафиолетовым фильтром, а также носить головные уборы с широкими полями, рекомендовала офтальмолог.