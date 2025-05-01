Кардиолог развеяла миф о вреде красного мяса

Современные клинические исследования не подтвердили связь между употреблением красного и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил врач-кардиолог Амара Аладель.
«Красное мясо не повышает уровень холестерина и не вызывает проблем с сердечно-сосудистой системой», — приводит издание La Razon слова Аладель.
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Она сослалась на исследование, проведенное учеными из Университета Индианы (США) в 2024 году. Исследователи сопоставили данные о доле говядины в рационе у людей с уровнями «плохого» и «хорошего» холестерина в их крови.
В результате ученые не обнаружили связи между потреблением красного мяса и повышением уровня триглицеридов (жировых веществ), маркеров воспаления и артериального давления.