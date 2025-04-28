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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поблагодарил спецназ КНДР за помощь в Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин поблагодарил Северную Корею, ее лидера Ким Чен Ына и бойцов Корейской народной армии за помощь в освобождении Курской области от украинских сил.

Путин подчеркнул, что «корейские друзья» действовали из чувства солидарности и справедливости, и выразил искреннюю благодарность Ким Чен Ыну , а также всему руководству и народу КНДР.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», — сказал российский лидер.

Президент России отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки корейских воинов, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали» страну. По его словам, они с честью выполнили свой долг и заслужили вечную славу.

Россия будет вечно чтить героев из КНДР, помогавших в освобождении Курской области от украинских формирований, заверил Путин. 

Он напомнил, что статья 4 договора предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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