Северная Корея поставит памятник воевавшим в Курской области

Северная Корея официально признала участие своих военных в операции под Курском — лидер КНДР Ким Чен Ын назвал их героями и заявил, что им поставят памятник.

«Все они, которые боролись за справедливость, герои и представители чести Родины. Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник боевым подвигам в честь геройства гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов будут возложены цветы», — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) Ким Чен Ына.

По его словам, воины «боролись за великую честь», продемонстрировали «славу победителя», а страна будет «принимать важные государственные меры для особого уважения и заботы о семьях бойцов».

Подразделения северокорейских вооруженных сил были задействованы в операции по приказу главы КНДР и «в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, проявили массовый героизм, несравненную доблесть и самоотверженность и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории РФ», подчеркивается в сообщении ЦТАК.

Решение о вступлении северокорейских военных в военную операцию принял Ким Чен Ын, поскольку ситуация соответствовала «приведению в действие статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ».

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту РФ Владимиру Путину, что вся Курская область освобождена от ВСУ. Тогда же он отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.