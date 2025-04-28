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Вырос штраф за вождение электросамоката детьми

Источник:
«Известия»
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Штрафы за управление электросамокатом детьми в возрасте до 16 лет с 28 апреля выросли с десяти до 30 тысяч рублей, сообщили представители кикшеринговых компаний.

Операторы кикшеринга Whoosh , «МТС Юрент» и «Яндекс go» с 28 апреля втрое увеличили штрафы взрослым, которые допускают детей до 16 лет к управлению электросамокатом, за исключением столицы — штраф в Москве сейчас составляет 100 тысяч рублей.

«Цель повышенного штрафа — донести в первую очередь до родителей, что катание детей на самокате категорически запрещено и нельзя это поощрять. К сожалению, часто именно взрослые не видят в этом ничего такого и сами арендуют детям самокаты», — рассказал «Известиям» представитель одной из компанию

По его словам, угроза наказания рублем должна повлиять на родителей, чтобы они строже следили за детьми и не допускали их к шеринговым самокатам.

Кроме того, взрослого, давшего доступ несовершеннолетнему к поездке на электросамокате, теперь будут лишать аккаунта в кикшеринговом сервисе.


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