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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Рубио заявил о критически важной неделе для мирных переговоров

Источник:
NBC News
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Текущая неделя будет иметь «критически важное значение» для урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марк Рубио.

Мирные переговоры между Россией и Украиной «близки, но недостаточно», сказал Рубио после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Эта неделя будет очень важной, за это время мы должны определиться по поводу того, намерены мы продолжить участвовать в урегулировании или же пришло время сфокусироваться на других проблемах», — пояснил Рубио в интервью NBC News.

По его словам, «есть причины быть оптимистичными, как и есть причины быть реалистичными».

Рубио также отметил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются, что «сработают» дипломатические усилия и что удастся сблизить две стороны.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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