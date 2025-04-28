Рубио заявил о критически важной неделе для мирных переговоров

Текущая неделя будет иметь «критически важное значение» для урегулирования конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марк Рубио.

Мирные переговоры между Россией и Украиной «близки, но недостаточно», сказал Рубио после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Эта неделя будет очень важной, за это время мы должны определиться по поводу того, намерены мы продолжить участвовать в урегулировании или же пришло время сфокусироваться на других проблемах», — пояснил Рубио в интервью NBC News.

По его словам, «есть причины быть оптимистичными, как и есть причины быть реалистичными».

Рубио также отметил, что США не вводят новые санкции против России, поскольку надеются, что «сработают» дипломатические усилия и что удастся сблизить две стороны.