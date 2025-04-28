Лавров заявил о готовности России к компромиссу на переговорах

Глава МИД России Сергей Лавров опроверг утверждение, что Москва в переговорах по мирному урегулированию кризиса на Украине не готова к уступкам.

«Это не так», — заявил Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Я неоднократно подчеркивал и в отношении Украины, и в отношении стратегических отношений с США нашу готовность искать баланс интересов», — отметил министр.

При этом Лавров предпочел не вдаваться в «детали того, что является предметом переговоров, публично».

«Понимаю, что Вы любите слухи, потому что они привлекают внимание. Я говорил о нашей позиции. Мы не обсуждаем то, что является предметом переговоров», — подчеркнул глава МИД России.