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Почему с возрастом начинает расти живот

Источник:
Science
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Старение активирует стволовые клетки, производящие жир на талии, что приводит к появлению живота, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

«Старение запускает процесс появления нового типа взрослых стволовых клеток, которые массово производят жировые клетки, особенно в области живота», — объяснил журналу Science доктор Цюн Ван.

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Ученые обнаружили особый тип стволовых клеток. Они практически не работают у молодых. Эти клетки — предопределенные преадипоциты (CP-As) — активируются в среднем возрасте и начинают активно производить новые жировые клетки.

Это открытие объясняет, почему даже при сохранении веса с возрастом меняется состав тела — уменьшается мышечная масса и увеличивается жировая прослойка.

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