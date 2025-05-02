Почему с возрастом начинает расти живот

Старение активирует стволовые клетки, производящие жир на
талии, что приводит к появлению живота, выяснили ученые из Калифорнийского
университета в Лос-Анджелесе.
«Старение запускает процесс появления нового типа взрослых
стволовых клеток, которые массово производят жировые клетки, особенно в области
живота», — объяснил журналу Science доктор Цюн Ван.
Ученые обнаружили особый тип стволовых клеток. Они практически не
работают у молодых. Эти клетки — предопределенные преадипоциты (CP-As) —
активируются в среднем возрасте и начинают активно производить новые жировые
клетки.
Это открытие объясняет, почему даже при сохранении веса с
возрастом меняется состав тела — уменьшается мышечная масса и увеличивается
жировая прослойка.